ذا صن: الإماراتي يحيى الغساني يدخل دائرة اهتمام فريق بيرنلي الإنجليزي

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النجم الشاب أحد المواهب الصاعدة في الإمارات حيث يلعب كلاعب وسط وجناح ويرغب في تجربة اللعب في بطولة أوروبية.