ذا صن: الإماراتي يحيى الغساني يدخل دائرة اهتمام فريق بيرنلي الإنجليزي

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن فريق بيرنلي الإنجليزي مهتم بالنجم الإماراتي الشاب يحيى الغساني البالغ 21 سنة لاعب الوحدة الإماراتي حيث يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووصفت الصحيفة النجم الشاب بكونه أحد المواهب الصاعدة في الإمارات حيث يلعب كلاعب وسط وجناح ويرغب في تجربة اللعب في بطولة أوروبية.
وسبق ليحيى الغساني أن كان محط اهتمام باريس سان جرمان الفرنسي كما قضى أسبوعين للتدريب في مانشستر يونايتد.
وأكدت الصحيفة أن فريق الوحدة الإماراتي يأمل في الحفاظ على موهبته الشابة لينافس على الصعيد القاري لكن مالك النادي الشيخ دياب بن زايد آل نهيان قد لا يقف في طريقه للرحيل نحو الفريق الإنجليزي لكون ذلك سيشكل خدمة كبيرة لكرة القدم الإماراتية.