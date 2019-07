رسميًا.. ليستر سيتي يضم يوري تيلمانس برقم قياسي (صور)

قال نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه تعاقد نهائيًا مع لاعب الوسط يوري تيلمانس من موناكو الفرنسي بعد فترة إعارة ناجحة الموسم الماضي.

ووقع البلجيكي تيلمانس (22 عامًا) عقدًا لـ4 سنوات ليصبح ثالث لاعب ينضم إلى تشكيلة المدرب بريندان رودجرز في فترة الانتقالات الحالية، عقب وصول جيمس جاستن وأيوزي بيريز.

ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ليستر دفع 40 مليون جنيه إسترليني (50 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات تيلمانس، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي تخطى 30 مليون جنيه إسترليني دفعها إلى نيوكاسل مقابل التعاقد مع بيريز الأسبوع الماضي.

وأبلغ تيلمانس موقع النادي على الإنترنت: ”السعادة لا تسعني بالانضمام إلى ليستر سيتي“.

وأضاف: ”أشعر أن الفريق يملك المواهب القادرة على تحقيق أشياء مميزة وكذلك الأجواء التي تسعد أي لاعب أن يكون جزءًا منها. لا أطيق الانتظار لبدء مشواري مع الفريق وفعل كل شيء من أجل مساعدة زملائي“.

وقضى اللاعب الدولي البلجيكي النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ليستر، وخاض 13 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4.

وقال رودجرز: ”التعاقد مع لاعبين في حجم يوري يظهر مدى تعطش هذا النادي لتحقيق النجاح“.

وتابع: ”انسجم يوري جيدًا مع التشكيلة الموسم الماضي. أظهر بالفعل قدرته على ترك بصمة في الدوري الممتاز ومنحنا خيارات أخرى في هذه المجموعة الموهوبة في ليستر سيتي“.

