تقارير: هاري ماغواير يبلغ إدارة ليستر سيتي برغبته في الرحيل إلى أحد قطبي مانشستر

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير أبلغ إدارة ليستر سيتي رغبته في الرحيل لفريق يشارك في المنافسات الأوروبية الموسم القادم بعدم معركة قوية بين قطبي مانشستر من أجل ضمه.

وحسب الصحيفة فالدولي الإنجليزي لا يرغب في البقاء في ليستر سيتي وهو ما يشكل ضغطا على إدارة الفريق التي تطالب بعرض خيالي دفع مانشستر سيتي للخروج من الصفقة بعدما تقدم عرضا يبلغ 65 مليون جنيه إسترليني تم رفضها.

كما رفضت إدارة ليستر العرض الأخير لمانشستر يونايتد والبالغ 70 مليون جنيه إسترليني وتطالب بمبلغ يصل إلى 85 مليون جنيه استرليني للتخلي عن المدافع البالغ من العمر 26 سنة.

وسيجعل المبلغ هاري ماغواير أغلى مدافع في التاريخ لكن الفريقين المهتمان بالتعاقد معه رفضا دفع المبلغ.

وبدأ مانشستر سيتي يبحث عن بدائل في السوق بينما رمى مانشستر يونايتد بعرضه الأخير لضم اللاعب وبدا الأمر أشبه برغبة ليستر سيتي المحافظة على مدافعها موسما جديدا لكن قراره بالرحيل قد يدفعها للتراجع عن مطالبها الخيالية.

ويعتبر المدافع البالغ من العمر 26 سنة من أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن ليستر سيتي منذ معجزة موسم 2015-2016 حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وشارك في دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017 حيث خرج من ربع النهائي لم يعد ينافس بين الكبار واحتل الموسم الماضي المركز التاسع.