ليستر سيتي يعرقل صفقة مانشستر سيتي مع هاري ماغواير

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الخميس، أن ليستر سيتي يعرقل انتقال مدافعه الدولي الإنجليزي هاري ماغواير إلى مانشستر سيتي.

ويتنافس مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات ماغواير، البالغ من العمر 26 عامًا.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن ليستر سيتي حدد مبلغ 112 مليون يوروو (100 مليون جنيه إسترليني)، لبيع ماغواير.

وقبل أيام، قالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن مانشستر سيتي سيضم ماغواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليتي.

وحال مغادرة ماغواير صفوف ليستر سيتي مقابل أكثر من 84 مليون يورو، فإنه سيصبح أغلى مدافع في كرة القدم، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك الذي انضم من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل 84 مليون يورو.

وهاري ماغواير، الذي جدد عقده مع ليستر سيتي في سبتمبر الماضي حتى العام 2023، شارك في 32 مباراة مع ليستر سيتي موسم 2018/2019، بواقع 2689 دقيقة، سجل فيها هدفين.