رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي: VAR لن تستخدم لفرض قيود مشددة في حالات لمسة اليد

قال مايك رايلي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن تقنية حكم الفيديو المساعد لن تستخدم لفرض قيود مشددة في حالات لمس الكرة باليد حين تتم الاستعانة بهذه التقنية لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وتسبب تطبيق هذه التقنية في كأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخ منافسات الكرة النسائية في ظهور جدل بين اللاعبين واللاعبات والمدربين، وكذلك الجماهير التي أصابها الإحباط.

وقال رايلي إنه وفي حالات كثيرة احتسبت ركلات جزاء في كأس العالم للسيدات، وكذلك في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بسبب لمسة يد لم تكن لتحتسب لو حدثت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف رايلي لصحيفة ”تايمز“ اليوم الإثنين ”لا تزال هناك مساحات لتفسير التعديلات الجديدة الخاصة بلمسة اليد، خاصة فيما يعتبر وضعًا غير طبيعي لليدين والذراعين (في مسار الكرة). ”في إنجلترا نقول دومًا، وهذا ما يؤكده لنا اللاعبون والمدربون أيضًا، إن الذراعين جزء من اللعب ما دام اللاعب لم يحاول مد يده لمنع الكرة عند تسديد المنافس لها.. ولهذا يوجد مجال أكبر لعدم وجود عقوبة“.

وأوضح ”ما لا نريد استحداثه هو ثقافة يقوم فيه المدافعون بالذود عن منطقتهم وأيديهم خلف ظهورهم أو أن يتقبل الناس فكرة أن يحاول المهاجمون تسديد الكرة في أيدي المدافعين للحصول على ركلات جزاء“.

وينص القانون الجديد على وجوب معاقبة اللاعبين ”الذين يخاطرون“ برفع اليدين أو الذراعين فوق مستوى الكتف بشكل يجعل الجسم في ”وضع أكبر بشكل غير طبيعي“ حتى لو كانت لمسة اليد غير متعمدة.

لكن رايلي قال إن حكام الدوري الإنجليزي الممتاز بحاجة لأن يكونوا على قناعة تامة أن المدافع كان يحاول عمدًا إعاقة مرور كرة سددها المنافس، وليس لأنه مد ذراعه في محاولة للحفاظ على توازنه.

وقال إن جمهور الدوري الإنجليزي الممتاز عليه أن يتوقع حدوث تأخير في مباراة واحدة فقط من كل 5 مباريات، وأن الحكم لن يذهب إلى شاشة مراجعة اللعبة على جانب الملعب إلا إذا كانت وجهة نظر القائمين على تقنية حكم الفيديو المساعد مختلفة اختلافًا كاملًا عن قرار الحكم.

وأضاف رايلي ”كانت هناك أمثلة في كأس العالم للسيدات واستغرق الأمر 3 أو 4 دقائق (لمراجعة كل لعبة). يمكن تجنب كل ذلك إذا في الحالات التي نتوقع فيها أن تدعم مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد القرار الذي اتخذه الحكم“.

وواصل ”عليك توخي الحذر فيما يتعلق باللجوء لتقنية الفيديو المساعد لإدارة المباراة بالكامل. علينا أن نضع ثقتنا في الأشخاص الموجودين في الملعب تمامًا كما يفعل اللاعبون“.