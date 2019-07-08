تقرير: ليفربول يهزم عمالقة أوروبا في صفقة الموهبة الإنجليزية هارفي إليوت

قالت تقارير صحفية إن نادي ليفربول الإنجليزي اقترب بشدة من التعاقد مع هارفي إليوت، لاعب فولهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية إلى أن إليوت، البالغ من العمر 16 عاماً، سيكون ثاني صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي، بعد أن نجح الريدز في التعاقد مع المدافع الشاب سيب فان دي بيرغ، لاعب نادي زفوله الهولندي.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن إليوت اختار الانضمام إلى ليفربول، رغم العروض المغرية التي تلقاها من عملاقي الدوري الإسباني، الليغا، برشلونة وريال مدريد، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت أن أليوت وافق على عرض ليفربول، في ظل السجل المميز الذي يتمتع به بطل أوروبا في اجتذاب المواهب الشابة لصفوفه، قبل أن يتحولوا إلى نجوم عالميين انطلاقاً من أنفيلد“.

ودخل هارفي إليوت تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة، عندما لعب في نهاية مباراة فولهام ووولفر هامبتون في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة، في الموسم الماضي.

ويلعب هارفي إليوت في المنتخب الإنجليزي للناشئين تحت 17 عامًا، ويجيد في مركز الجناح الأيمن.