أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية.. برشلونة وغريزمان يتحديان أتلتيكو مدريد.. وليفربول يفاوض بيبي

تصاعدت أزمة انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادي أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، في ظل الحرب الكلامية المشتعلة بين الأطراف الثلاثة، والتي دخل فيها غريزمان اليوم، معلنًا رفضه تهديدات ناديه الحالي.

برشلونة يعلن التحدي

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن محامي غريزمان بعث رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى إدارة أتلتيكو مدريد، أكد خلالها أن اللاعب لن يحضر إلى مقر النادي غدًا الأحد في الثامنة والنصف مساءً، كما طلبت إدارة الروخي بلانكوس؛ لأنه سبق أن أكد انتهاء علاقته بالنادي.

وكان نادي أتلتيكو مدريد قد أصدر بيانًا أمس الجمعة، أدان فيه مفاوضات برشلونة مع غريزمان والتي بدأت منذ فبراير الماضي، وأكد في بيانه أن تلك المفاوضات تعكس عدم احترام لأتلتيكو مدريد وجماهيره، كون اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي.

وانخفض الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد من 200 إلى 120 مليون يورو، في الأول من يوليو الجاري، وأصبح من حق اللاعب فسخ العقد شريطة دفع الشرط الجزائي.

ويخطط برشلونة لتقديم غريزمان، يوم الجمعة المقبل، رغم الخلافات المعلنة مع ناديه أتلتيكو مدريد.

لكن صحيفة ”آ س“ الإسبانية، ذكرت يوم السبت، أن تلك الخلافات وبيان أتلتيكو مدريد ذلك لم يغير من خطط برشلونة، الذي ينوي تقديم غريزمان لوسائل الإعلام، يوم الجمعة المقبل، كلاعب جديد بصفوف النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة، أن بيان أتلتيكو لم يغير شيئًا في خريطة طريق برشلونة لضم اللاعب، حيث يعتزم النادي الإعلان عن تعاقده مع الدولي الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، ثم بعدها بـ48 ساعة سيتم تقديمه للجماهير في ملعب ”كامب نو“، وقبلها بيوم واحد يعتزم النادي تقديم حارس مرمى البرازيل نيتو القادم من فالنسيا.

قنبلة نيمار

فجّرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية مفاجأة مدوية حول البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت ”ماركا“، في تقرير نشرته يوم السبت، إن إدارة باريس سان جيرمان عرضت نيمار على ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وأضافت بقولها: ”هناك علاقات متوترة للغاية بين برشلونة وباريس سان جيرمان، مما يعرقل عملية عودة نيمار إلى ”كامب نو“، لا أحد يتصور أن إدارة النادي الفرنسي تتقبل بيع نيمار إلى البارسا، وهو ما دفعها إلى عرض البرازيلي الدولي على ريال مدريد، إلا أن العرض كان متأخرًا للغاية“.

وأشارت الصحيفة، المقربة من إدارة ريال مدريد، إلى أن نيمار كان أحد الأهداف الاستراتيجية لإدارة النادي الملكي، إلا أن الصفقات التي أبرمها الفريق مؤخرًا، وضم البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، والبرازيلي روردريغو، وعدد آخر من اللاعبين بقيمة تزيد على 300 مليون يورو، تجعل من المستحيل على الريال شراء نيمار في الميركاتو الحالي“.

وأكدت أن إدارة ريال مدريد لم تفاجأ من عرض باريس سان جيرمان لنجمه على النادي الملكي؛ لأنها تعلم جيدًا أنه يأتي ضمن خطط الانتقالات في كرة القدم، إضافة إلى عدم قبول سان جيرمان لمبدأ عودة قائد السليساو السابق إلى برشلونة.

وختمت تقريرها بقولها: ”إدارة ريال مدريد رفضت تمامًا فكرة التعاقد مع نيمار، وتركز اهتمامها على الهدف المستقبلي الاستراتيجي، وهو المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب البي إس جي، والذي يرغب الميرينغي في الحصول على خدماته، وربما يكون الموسم المقبل هو تاريخ إتمام الصفقة“.

صفقة بيبي مع ليفربول

كشف جيرارد لوبيز، رئيس نادي ليل الفرنسي، موقف نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي.

وقال لوبيز، في تصريحات لموقع ”RMC Sport“ الفرنسي، إن مسئولي ليفربول تواصلوا مع بيبي؛ من أجل ضمه إلى صفوف الريدز في الموسم المقبل.

وأضاف أن ليفربول دخل في مفاوضات مع بيبي لمعرفة موقفه من الانضمام إلى بطل أوروبا، وشروط عقده رفقة النادي الإنجليزي، مؤكدًا أن إدارة ليفربول لم تفاوض حتى الآن مسئولي ليل حول المقابل المادي للصفقة.

ويرغب الألماني يورغن كلوب في دعم هجوم الفريق بصفقة مميزة، رغم نفي إدارة النادي أنها دخلت في مفاوضات مع بيبي.

وينتهي عقد بيبي، 24 عامًا مع ليل في منتصف عام 2022، وأكدت إدارة ليل أن اللاعب معروض للبيع في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، حيث يرغب النادي الفرنسي في تحقيق أكبر مكسب مادي من صفقة المهاجم الإيفواري الدولي.

وتألق بيبي رفقة ليل في الموسم الماضي، وشارك في 41 مباراة، أحرز خلالها 23 هدفًا، وصنع 12 أخرى، كما يشارك حاليًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر برفقة منتخب كوت ديفوار.

وتصل القيمة السوقية لنيكولاس بيبي ما يقرب من 60 مليون جنيه استرليني، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، إن المفاوضات لا تزال جارية بين مسؤولي نادي ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي، حول صفقة ضم الكرواتي ديان لوفرين مدافع الريدز.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم السبت، إلى أن ميلان عرض 15 مليون يورو لشراء لوفرين، إلا أن ليفربول رفض العرض، وطلب الحصول على 25 مليون يورو، لإتمام صفقة انتقال اللاعب الكرواتي الدولي إلى الروسونيري.

مارسيلو يتحدى الشائعات

حسم البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني، مصيره خلال الموسم المقبل، بعد الشائعات التي ترددت حول مستقبله.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة مارسيلو في الرحيل عن نادي ريال مدريد في الموسم الجديد، بعد أن تعاقد الميرينغي مع الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير أيسر نادي ليون في فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن مارسيلو طلب من إدارة ريال مدريد الرحيل عن النادي، في ظل العروض العديدة التي تلقاها من أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

ولكن صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية أكدت أن مارسيلو، 31 عامًا، لن يرحل عن ريال مدريد، وسيستمر برفقة الفريق وتحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يعوّل عليه كثيرًا في مشروعه المستقبلي برفقة النادي الملكي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن مارسيلو تصدى للشائعات التي تستهدفه في ريال مدريد برسالة على موقعه الرسمي على ”إنستغرام“، قال فيها إنه لا يستطيع الانتظار حتى ينضم مع زملائه اللاعبين إلى معسكر ريال مدريد استعدادًا للموسم الجديد، والذي يبدأ يوم الاثنين المقبل.

وكشف ميلان الإيطالي، اليوم السبت، رسميًا عن تعاقده مع ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني.

وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 20 مليون يورو، ليرحل هيرنانديز عن النادي الملكي بعد عامين فقط على انضمامه للفريق.