نادي ليفربول يكشف عن موعد جاهزية نابي كيتا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد

أبدى ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، ثقته في قدرة نابي كيتا، لاعب وسط غينيا، على التخلص من شد بسيط في العضلة الضامة تعرض له خلال كأس الأمم الأفريقية وسينضم إلى تدريبات الفريق التي تسبق الموسم هذا الشهر.

وبدأ كيتا أول مباراة له خلال ما يقرب من شهرين عندما لعب أمام نيجيريا في المجموعة الثانية في الإسكندرية الشهر الماضي لكنه اضطر للخروج عقب 70 دقيقة في الخسارة 1-صفر.

وحل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بديلًا في التعادل 2-2 مع مدغشقر في المباراة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها مع ليفربول أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا في 12 مايو أيار الماضي.

وقال بطل أوروبا في بيان بموقعه على الإنترنت: ”يتوقع ليفربول أن يكون نابي كيتا جاهزًا لخوض البرنامج التدريبي الذي يسبق الموسم وذلك قبل نهاية الشهر الحالي.

”يتوقع أن يكون جاهزًا لبدء فترة التدريبات التي تسبق الموسم كما هو مخطط وذلك عندما يعود لمرسيسايد عقب نهاية فترة الراحة التي تلت الموسم وذلك في يوليو الحالي“.

وسيبدأ ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري خلف مانشستر سيتي المتوج باللقب، الموسم الجديد على أرضه بمواجهة نوريتش سيتي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في التاسع من أغسطس آب المقبل.