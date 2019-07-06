10 ملايين يورو تعرقل صفقة ميلان مع لوفرين نجم نادي ليفربول

قالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ إن المفاوضات لا تزال جارية بين مسؤولي نادي ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي، حول صفقة ضم الكرواتي ديان لوفرين مدافع الريدز.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن ميلان عرض 15 مليون يورو لشراء لوفرين، إلا أن ليفربول رفض العرض، وطلب الحصول على 25 مليون يورو، لإتمام صفقة انتقال اللاعب الكرواتي الدولي إلى الروسونيري.

وأكدت الصحيفة الإيطالية واسعة الانتشار أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين للوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، خاصة أن ميلان يتفاوض مع لوفرين، البالغ من العمر 30 عامًا، حول راتبه السنوي الذي تصل قيمته إلى 4.5 مليون يورو.

وكانت إدارة ميلان قد وضعت سقفًا للأجور السنوية في الفريق، بما لا يتجاوز 2.5 مليون يورو، في ظل الأزمة المالية التي تلاحق النادي الإيطالي.

وتوّج لوفرين ببطولة دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول في الموسم الماضي، إلا أنه لم يشارك كثيرًا هذا الموسم مع الريدز، إذ ظهر في 13 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، إضافة إلى 5 مباريات في باقي المسابقات.

وظهر أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، يفضّل الكاميروني جويل ماتيب على لوفرين في تشكيلة الريدز خلال الموسم الماضي.

وينتهي عقد لوفرين مع ليفربول في منتصف عام 2021، وستكون فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، هي الأفضل لبيع لوفرين، والحصول على مقابل مادي جيد.