رسميًا.. ألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد بعقد دائم (صورة)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا، انتقال مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد بعقد دائم.

وانتقل موراتا، البالغ من العمر 25 عامًا، من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد، الصيف الماضي، بنظام الإعارة.

وانضم موراتا إلى تشيلسي قادمًا من ريال مدريد، صيف العام 2017، لكنه لم يقدم الأداء المتوقع.

وسجل موراتا في موسمين مع تشيلسي 24 هدفًا، في 72 مباراة في جميع المسابقات.

وسيكون موراتا أساسيًا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، مع إعلان المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان نهاية مسيرته مع الفريق، إذ من المنتظر أن ينتقل إلى برشلونة.

Thank you and good luck, @AlvaroMorata. ????

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2019