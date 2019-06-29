تشيلسي يهدد أتلتيكو مدريد في صفقة ألفارو موراتا

كشفت صحيفة ”تلغراف“ البريطانية تطورات جديدة في اتفاق نادي تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني حول المهاجم ألفارو موراتا، لاعب البلوز.

وحصل أتلتيكو مدريد على خدمات موراتا، 26 عامًا، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا من تشيلسي، إلا أن إدارة البلوز تدرس استعادة اللاعب مرة أخرى في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها الفريق حاليًا، وعلى رأسها حرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات، إضافة إلى رحيل البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد، وعودة الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس.

وقالت الصحيفة، في تقرير اليوم السبت، إن إدارة تشيلسي أرسلت تحذيرًا إلى أتلتيكو مدريد، طلبت فيه الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني قيمة بيع موراتا، أو عودة اللاعب إلى ”ستامفورد بريدج“ مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى وجود بند في عقد موراتا، ينصّ على عودة اللاعب مرة أخرى إلى تشيلسي، ما لم يحسم أتلتيكو مدريد موقفه بالشراء النهائي مقابل 50 مليون إسترليني بعد نهاية الأشهر الست الأولى من فترة الإعارة.

وأكدت أن فرانك لامبارد، المدرب المنتظر في تشيلسي، يرغب في استعادة خدمات موراتا، لحل الأزمة الهجومية في صفوف البلوز، ومستعد لفتح صفحة جديدة مع اللاعب، الذي لاحقته الأزمات الفنية خلال وجوده في تشيلسي.

واقترب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو فليكس، مقابل 120 مليون يورو، من نادي بنفيكا، وينتظر رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو، ويتعين عليه حسم موقف موراتا في أقرب وقت ممكن.