رسميًا.. بوغبا يبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي للفرنسي بول بوغبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، إن بوغبا أبلغ إدارة مانشستر يونايتد بشكل رسمي أنه يريد الرحيل عن الفريق.

ونقلت الصحيفة عن مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، أن مسؤولي النادي الإنجليزي يعلمون بالفعل الآن بشكل رسمي أن بوغبا لن يستمر رفقة الفريق في الموسم المقبل، بعد أن أكد لهم اللاعب، المتوج ببطولة كأس العالم في روسيا 2018 رفقة منتخب فرنسا، أنه يرغب في الانتقال من المانيو إلى وجهة جديدة.

وأضاف رايولا بقوله: ”جميع مسؤولي مانشستر يونايتد من مدرب الفريق إلى مالك النادي يعلمون الآن بصورة نهائية أن بوغبا لن يستمر، يعلمون ما يريده اللاعب، ونحن الآن نعمل على تحقيق رغبته“.

وتغادر بعثة مانشستر يونايتد إنجلترا إلى أستراليا، بعد غد الأحد، في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، ولكن رايولا رفض تأكيد ما إذا كان بوغبا سيسافر رفقة الفريق أم لا.

وقال رايولا: ”لا أستطيع أن أؤكد شيئًا، الأمور تسير بشكل سريع للغاية، ولا أعلم ماذا سيحدث غدًا“.

يذكر أن ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي يرغبان بشدة في التعاقد مع بوغبا، وسط تقارير متضاربة حول الوجهة النهائية للاعب الفرنسي، وقراره النهائي حول وجهته المقبلة.