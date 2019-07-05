مبلغ ضخم ولاعبان.. ريال مدريد يقدم عرضًا مغريًا لمانشستر يونايتد للحصول على بول بوغبا

يواصل ريال مدريد الإسباني سعيه للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب صحيفة ”ديلي إكسبريس“ الإنجليزية، فإن ريال مدريد قدّم عرضًا مغريًا لمانشستر يونايتد للحصول على خدمات بول بوغبا، ويشمل العرض 70 مليون جنيه إسترليني، (78 مليون يورو ، 88 مليون دولار)، إلى جانب توني كروس وغاريث بيل.

وأثار بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، الجدل قبل أيام، عندما عبر عن رغبته في مغادرة مانشستر يونايتد، وقال إن الفرصة قد حانت للعب في مكان جديد.

ويبدو أن ريال مدريد استغل سعي مانشستر يونايتد سابقًا للتعاقد مع بيل وكروس، حيث أشركهما في العرض.

ومن المعروف أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لا يريد الاعتماد على غاريث بيل الموسم المقبل، في حين أن ريال مدريد جدد عقد كروس قبل أيام.

وغادر بول بوغبا مانشستر يونايتد مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016، لكن تردد منذ الصيف الماضي أن اللاعب غير سعيد في مانشستر يونايتد.

وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق حتى منتصف العام 2021.