رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد آندرياس بيريرا (صورة)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجمعة رسميًا، تجديد عقد لاعبه البرازيلي آندرياس بيريرا.

وقال النادي الإنجليزي في بيان على موقعه على الإنترنت: ”يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن أن آندرياس بيريرا قد وقّع عقدًا جديدًا، والذي سيبقيه في النادي حتى يونيو 2023، مع خيار التمديد لسنة أخرى“.

وأوضح البيان أن بيريرا، 23 عامًا، انضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد في 2011/2012 ولعب 35 مباراة مع الفريق الأول.

ونقل موقع مانشستر يونايتد عن بيريرا قوله: ”لقد قضيت وقتًا طويلًا في مانشستر، لدرجة أنني أعتبر الآن المدينة والنادي بيتي، وأنا سعيد جدًا بمواصلة مسيرتي هنا، لقد أبدى المدير ثقة كبيرة بي“.

وأضاف ”نحن نعلم أنه يتعين علينا جميعًا أن نعمل بجد وبدأ ذلك في اليوم الأول قبل الموسم، سأفعل كل ما بوسعي للمساعدة على أداء ما نحتاج إليه، هذا الموسم وما بعده، كما أود أن أشكر عائلتي على الثقة“.

من جهته قال المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد: ”بيريرا لاعب آخر تم إحضاره من خلال أكاديميتنا يفهم ما يعنيه اللعب لمانشستر يونايتد، لقد جاء من بلد آخر ولكنه سرعان ما فهم قيم اللعب في هذا النادي“.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي للموسم 2019/2020 بمواجهة تشيلسي يوم 11 أغسطس.

