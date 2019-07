شاهد.. مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع رودري (فيديو وصور)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده، رسميًا، مع لاعب خط الوسط الإسباني، رودريغو هرنانديز ”رودري“، من أتلتيكو مدريد.

وكان أتلتيكو مدريد، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن ممثلي مانشستر سيتي دفعوا الشرط الجزائي في عقد رودري، البالغ من العمر 23 عامًا.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“ الإنجليزية، فإن قيمة الصفقة بلغت 62.5 مليون جنيه إسترليني، وهو الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد، ويمتد العقد لـ6 مواسم.

وقال رودري لموقع مانشستر سيتي الرسمي على الإنترنت:“ما حققه مانشستر سيتي خلال العامين الماضيين كان مذهلًا، وأتطلع إلى أن أكون جزءًا من هذا الفريق الرائع“.

وأضاف اللاعب الإسباني:“لا يقتصر الأمر على الألقاب التي فازوا بها، ولكن الطريقة التي تمكنوا بها من فعل ذلك، ولعب كرة قدم ممتعة.. إنه أسلوب يثيرني“.

وأردف رودري:“لا يمكنني الانتظار لبدء العمل مع المدرب بيب غوارديولا، وزملائي الجدد في الفريق، وآمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معًا“.

وسيرتدي رودري القميص رقم 16 مع مانشستر سيتي.

ولعب رودري موسم 2018/2019 مع أتلتيكو مدريد 47 مباراة، بواقع 3675 دقيقة، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفًا.

Your new number 1️⃣6️⃣ pic.twitter.com/lJOrgTtk2m — Manchester City (@ManCity) July 4, 2019

Come and meet our record signing at the stadium CityStore tonight at 17:30! ???? ???? #mancity pic.twitter.com/vg7Qe4PeeN — Manchester City (@ManCity) July 4, 2019