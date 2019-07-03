مانشستر سيتي يستعيد خدمات أنجلينو بعد عام من بيعه إلى أيندهوفن الهولندي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، استعادة الإسباني أنجيلينو مدافعه السابق من آيندهوفن الهولندي في عقد لأربع مواسم، دون الإفصاح عن التفاصيل المالية للتعاقد.

وأصدر السيتيزين بيانًا قال فيه: ”مانشستر سيتي يستعيد أنجيلينو من آيندهوفن، ووقّع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عقدًا يبقيه في النادي حتى صيف 2023“.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع النادي: ”أنا سعيد لأنني أنضم للسيتي، إنه فريق يلعب كرة قدم رائعة تحت قيادة بيب غوارديولا“.

وأضاف: ”كان أداء السيتي في الموسمين الماضيين مدهشًا، أنا متحمس للغاية بشأن العودة والمساهمة في تحقيق المزيد من النجاحات للفريق، أعتقد أنه يمكنني أن أتطور تحت قيادة بيب“.

وأشارت تقارير إعلامية إنجليزية أن السيتي دفع قرابة الـ 6 ملايين و500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده لاستعادته من جديد.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) الموسم الماضي برصيد 98 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول.