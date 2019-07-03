رودري يدفع الشرط الجزائي لأتلتيكو مدريد ويقترب من الانضمام لمانشستر سيتي

ذكرت صحيفة ”آس“ أن ممثلين عن الدولي الإسباني رودري متوسط ميدان أتلتيكو مدريد دفعوا الشرط الجزائي في عقده البالغ 70 مليون يورو في مقر رابطة الدوري الإسباني ليصبح اللاعب حرًا وبإمكانه التوقيع لفريق جديد.

وتقضي القوانين بدفع اللاعب نفسه الشرط الجزائي لفريقه، وليس الفريق الذي يرغب في التعاقد معه، لكن كل المؤشرات تؤكد أن مانشستر سيتي هو الفريق الذي قام بدفع المبلغ.

ومنح أتلتيكو مدريد رقم “ 14 “ للوافد الجديد ماركوس لورينتي، وهو الرقم الذي ارتداه رودري الموسم الماضي، مما يعني أن إدارة الفريق كانت على علم برحيله.

وينتظر أتلتيكو مدريد دفع شرط جزائي جديد يبلغ 120 مليون يورو خاص بالفرنسي أنطوان غريزمان، وهو ما يمنح إدارة الفريق إرادات تبلغ 190 مليون يورو لصرفها على تعاقدات الصيف.