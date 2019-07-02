رسميًا.. ليون الفرنسي يعلن انتقال ندومبيلي إلى توتنهام

أعلنت مجموعة أولمبيك ليون الفرنسي انتقال تانغي ندومبيلي رسميًا إلى توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن الصفقة تمت مقابل 60 مليون يورو مع بنود إضافية قد تصل قيمتها إلى عشرة ملايين يورو.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international Tanguy Ndombelé au club de @SpursOfficial pour un montant de 60 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 10 M€. pic.twitter.com/uScRIkIWvK — Olympique Lyonnais (@OL) July 2, 2019

وتألق صاحب الـ22 عامًا بشكل لافت مع ليون خلال الموسم الماضي، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية، أبرزها: ريال مدريد، وتوتنهام، وباريس سان جيرمان.

وأكدت شبكة ”سكاي سبورتس“ الإيطالية، اتفاق توتنهام مع ليون في صفقة تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يوقعّ ندومبيلي على عقد مدته 5 سنوات، مع وجود إمكانية التمديد لعام إضافي.

وينجح بذلك سبيرز في التعاقد مع أغلى صفقة في تاريخه، ليتخطى ما دفعه في المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز مقابل 36 مليون إسترليني.

وضم ندومبيلي جاء لتعويض رحيل البلجيكي موسى ديمبيلي الذي فضّل الرحيل في يناير الماضي إلى صفوف ”جوانزو أر أف“ الصيني.

وشارك الفرنسي الشاب خلال موسمين في 96 مباراة، سجل 4 وصنع 16 في جميع المسابقات مع ليون الفرنسي.

كما لعب بقميص المنتخب الفرنسي 4 مباريات دولية كان آخرها المشاركة في الفوز على أندورا برباعية دون ردٍ في تصفيات يورو 2020.