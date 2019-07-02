رسميًا.. ليون الفرنسي يعلن انتقال ندومبيلي إلى توتنهام

رسميًا.. ليون الفرنسي يعلن انتقال ندومبيلي إلى توتنهام

المصدر: فريق التحرير

أعلنت مجموعة أولمبيك ليون الفرنسي انتقال تانغي ندومبيلي رسميًا إلى توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن الصفقة تمت مقابل 60 مليون يورو مع بنود إضافية قد تصل قيمتها إلى عشرة ملايين يورو.

وتألق صاحب الـ22 عامًا بشكل لافت مع ليون خلال الموسم الماضي، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية، أبرزها: ريال مدريد، وتوتنهام، وباريس سان جيرمان.

وأكدت شبكة ”سكاي سبورتس“ الإيطالية، اتفاق توتنهام مع ليون في صفقة تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يوقعّ ندومبيلي على عقد مدته 5 سنوات، مع وجود إمكانية التمديد لعام إضافي.

وينجح بذلك سبيرز في التعاقد مع أغلى صفقة في تاريخه، ليتخطى ما دفعه في المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز مقابل 36 مليون إسترليني.

وضم ندومبيلي جاء لتعويض رحيل البلجيكي موسى ديمبيلي الذي فضّل الرحيل في يناير الماضي إلى صفوف ”جوانزو أر أف“ الصيني.

وشارك الفرنسي الشاب خلال موسمين في 96 مباراة، سجل 4 وصنع 16 في جميع المسابقات مع ليون الفرنسي.

كما لعب بقميص المنتخب الفرنسي 4 مباريات دولية كان آخرها المشاركة في الفوز على أندورا برباعية دون ردٍ في تصفيات يورو 2020.

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