مانشستر يونايتد يخطف ”ماكينة الأهداف“ من ليفربول وتوتنهام

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من حسم صفقة برونو فرنانديز، نجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن مانشستر يونايتد تفوق على ليفربول وتوتنهام هوتسبير في سباق ضم فرنانديز، الملقب بماكينة الأهداف البرتغالية.

وأشارت إلى أن مسئولي ألمانيو حسموا الصفقة تقريبًا مع إدارة النادي البرتغالي مقابل 70 مليون جنيه استرليني، بعد أن انسحب ليفربول والسبيرز من الصفقة.

وأكدت أن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أبدى إصراره على حسم صفقة فرنانديز؛ لأنه يحتاج بشدة إلى لاعب يملك المقومات الهجومية.

ويأتي ذلك في ظل الشكوك المحيطة حول استمرار الفرنسي بول بوغبا برفقة مانشستر يونايتد، الذي افتقد الحلول الهجومية المؤثرة، وهو ما تسبب في حصوله على المركز السادس في البريمييرليغ خلال الموسم الماضي، وابتعاده عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وينتهي عقد فرنانديز مع سبورتنغ لشبونة في يونيو 2023، ووصفته الصحافة الأوروبية بأنه ”ماكينة أهداف“.

وشارك فرنانديز مع سبورتنغ لشبونة في 53 مباراة خلال الموسم المنقضي، وأحرز 32 هدفًا، وصنع 18 آخرين، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب.