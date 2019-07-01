أرقام خرافية في الميركاتو الصيفي.. 240 صفقة بملياري يورو.. والدوري الإسباني يتصدر السباق

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إحصائيات سوق الانتقالات الجارية، والتي تشهد منافسة شرسة بين كبار أوروبا؛ لإبرام صفقات مميزة قبل بداية الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين: ”رغم أن اليوم الأول من يوليو، هو الموعد الرسمي لسوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الخمسة الكبرى، فإن هناك أندية أبرمت العديد من الصفقات خلال الفترة الماضية، حيث شهد الميركاتو ما يزيد على 240 صفقة، حتى الآن، وصلت قيمتها إلى ما يقرب من ملياري يورو“.

وجاء الدوري الإسباني، في صدارة الدوريات فيما يتعلق بالصفقات الجديدة وقيمتها المالية، حيث أبرمت أندية الليغا 57 صفقة، وصلت قيمتها إلى 700 مليون يورو، كان لنادي ريال مدريد نصيب الأسد منها، بما يقرب من 303 ملايين يورو، ولا يزال المجال مفتوحًا أمام صفقات أخرى مدوية ينتظرها نادي برشلونة، مثل البرازيلي نيمار، والفرنسي أنطوان غريزمان.

واحتل الدوري الألماني المرتبة الثانية في قيمة الصفقات خلال الميركاتو الصيفي، حيث أبرمت أندية البوندزليغا 30 صفقة، وصلت قيمتها إلى 400 مليون يورو.

وجاء الدوري الإيطالي، في المرتبة الثالثة، بصفقات بلغت قيمتها 360 مليون يورو، ثم الدوري الإنجليزي، في المركز الرابع بصفقات قيمتها 305 ملايين يورو، وأخيرًا الدوري الفرنسي، بأقل من 60 مليون يورو.