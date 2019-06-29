آرسنال يواجه ضعف ميزانيته في الميركاتو بهذه التعاقدات

يواجه المدرب الإسباني أوناي إيمري في مشكلة تعزيز صفوف فريق آرسنال في ظل الميزانية الضعيفة التي خصصها ملاك الفريق لسوق الانتقالات الصيفية والتي لا تتجاوز 50 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة “ ذا صن “ أن أوناي إيمري يرغب في التعاقد مع المدافع الإنجليزي المخضرم جاري كاهيل عميد تشيلسي السابق في صفقة انتقال حرة لكون عقده انتهى مع فريقه السابق وبإمكانه التوقيع لفريق جديد.

ويرغب آرسنال في استغلال رغبة اللاعب في البقاء في لندن للتعاقد معه لكنه يواجه منافسة قوية من فريقي ويستهام يونايتد وكريستال بالاس واللذين قدما عروضًا للمدافع المخضرم البالغ 33 سنة.

كما أكدت قناة “ سكاي سبورتس “ أن آرسنال راقب المهاجم السنغالي كيتا بالدي خلال أمم إفريقيا الحالية في مصر وبعث تقنيين لمشاهدة لقاء السنغال الأول أمام تانزانيا.

ويرغب آرسنال في التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 24 سنة والذي قضى موسم إعارة في إنتر ميلان وسيعود لموناكو الفرنسي.

وقد يوافق موناكو على عرض مالي ما بين 28 و31 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الدولي السنغالي.