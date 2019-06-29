عناوين الصحف الرياضية العالمية.. خارطة طريق ريال مدريد لضم مبابي وتقدم مفاوضات برشلونة مع نيمار وغريزمان (صور)

شكلت مفاوضات برشلونة مع أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان من أجل الثنائي أنطوان غريزمان ونيمار، وكأس العالم للسيدات وكوبا أمريكا، أبرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة لليوم السبت 29 يونيو.

كما اهتمت الصحف بنهائي أمم أوروبا تحت 21 عامًا، بين إسبانيا وألمانيا، وإقصاء ميلان من طرف محكمة التحكيم الرياضي من الدوري الأوروبي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على خطة ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي كليان مبابي في الصيف القادم وكتبت ”خارطة الطريق لكليان مبابي“.

كما أجرت الصحيفة حوارًا مع ماركوس لورينتي المنتقل لأتلتيكو مدريد وتحدثت عن لقاء الثأر بين منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا ومنتخب ألمانيا في نهائي أمم أوروبا.

سبورت

اهتمت الصحيفة بتأهل الأرجنتين في كوبا أمريكا على حساب فنزويلا وكتبت ”أرجنتين ميسي في نصف النهائي“.

كما اهتمت بصفقة أنطوان غريزمان ومفاوضات برشلونة وأتلتيكو مدريد وكتبت ”غريزمان دون شرط جزائي“.

كما تحدثت عن قبول باريس سان جيرمان الفرنسي للتفاوض حول نيمار.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا حيث ستواجه البرازيل وكتبت ”سوبر كلاسيكو“.

كما اهتمت بنهائي أمم أوروبا تحت 21 عامًا بين إسبانيا وألمانيا ومستقبل إيسكو وغاريث بيل في ريال مدريد.

الصحيفة اهتمت أيضًا بإقصاء فرنسا على يد أمريكا في كأس العالم للسيدات.

أس

اهتمت الصحيفة بصراع الهجوم الموسم القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في ظل الصفقات المقررة في الصيف الحالي وكتبت ”معركة الأهداف“.

كما اهتمت الصحيفة بتعاقد أتلتيكو مدريد مع بديل البرازيلي فليبي لويس وهو مواطنه رينان لودي.

الصحف البريطانية

ميرور

تحدثت الصحيفة عن تصريحات ولفريد زاها مهاجم كريستال بالاس ومنتخب ساحل العاج الذي قال: ”أنا أحب آرسنال، حاولوا أن يتحقق ذلك“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إقصاء المنتخب الفرنسي للسيدات من ربع نهائي كأس العالم فرنسا 2019 على يد المنتخب الأمريكي بعد الخسارة 1/2 وانتقدت تحكيم الفيديو.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة باللاعب نيكولو باريلا وكتبت ”روما- باريلا: اتفاق“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إيطاليا للسيدات ومنتخب هولندا في ربع نهائي كأس العالم فرنسا 2019.

الصحيفة اهتمت أيضًا بإقصاء ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي وتعويضه بتورينو.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بإقصاء ميلان من اللعب في الدوري الأوروبي بقرار من محكمة التحكيم الرياضي وتعويضه بتورينو وكتبت ”أورو تورو“.

الصحيفة أجرت حوارًا مع المدرب مارتشيلو ليبي الذي وصف تعاقد يوفنتوس مع دي ليخت ”يوفنتوس، لقد حصلتم على ظاهرة“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الإيطالي أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم للسيدات فرنسا 2019.