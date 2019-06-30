هل يعود كوتينيو إلى نادي ليفربول؟.. يورغن كلوب وإدارة ”الريدز“ يحسمان الموقف

قالت تقارير صحفية، إن نادي ليفربول الإنجليزي، المتوّج بدوري أبطال أوروبا، لا يمانع في عودة نجمه البرازيلي السابق فيليب كوتينيو إلى صفوفه، بعد 18 شهراً قضاها في نادي برشلونة الإسباني.

وأشار موقع Le10Sport الفرنسي إلى أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لا يعارض عودة كوتينيو إلى الريدز، ويرى أن عودته ستكون مكسباً للفريق، في ظل احتياجه لصانع ألعاب مميز، مع الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، والمنافسة الشرسة المتوقعة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل مع مانشستر سيتي، حامل اللقب عامين متتاليين.

وأضاف الموقع في تقرير نشره، اليوم الأحد، أن إدارة ليفربول تدرس بجدية حالياً تقديم عرض رسمي لنادي برشلونة، من أجل استعادة كوتينيو إلى قلعة ”أنفيلد“.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة في شتاء 2018، مقابل 160 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في تاريخ البارسا، وثالث أغلى لاعب في العالم بعد مواطنه نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، لاعبي باريس سان جيرمان.

ولم ينجح كوتينيو في إثبات نفسه رفقة برشلونة، وتعرض كثيرًا لصافرات الاستهجان من جماهير البلوغرانا، وأصبح على قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة ”كامب نو“ في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث لا تمانع إدارة البارسا في بيع اللاعب، شريطة الحصول على عرض مالي مناسب.

وارتبط كوتينيو بتقارير الدخول في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، كي يعود نيمار إلى برشلونة، ولكن دخول ليفربول طرفًا في المنافسة ربما يدفع البرازيلي نحو العودة إلى النادي الذي شهد تألقه في البريمييرليغ.

وكان كوتينيو، قد أكد أنه لا يعلم ما إذا كان سيستمر في برشلونة خلال الموسم المقبل.