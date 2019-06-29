كلوب يقنع مهاجم ليفربول بالبقاء في النادي

قالت تقارير صحفية إن الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، حسم موقف مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي داخل ”أنفيلد“.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إلى أن كلوب تدخل بقوة في ملف أوريغي، ورفض رحيله عن ليفربول، وطلب تجديد التعاقد معه، كي يستمر رفقة النادي المتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن كلوب أجرى اتصالات مع أوريغي خلال فترة العطلة الصيفية، وأقنعه بقبول التجديد مع ليفربول، في ظل العروض التي تلقاها اللاعب من خارج إنجلترا، ويأتي على رأسها عرض نادي ريال بيتيس الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن أوريغي وافق بالفعل على تجديد عقده مع ليفربول، والشروط التي وضعها النادي الإنجليزي في عقده الجديد.

وينتهي عقد أوريغي، 24 عامًا، في منتصف عام 2020.

وتحوّل أوريغي إلى بطل في ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد أهدافه الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز هدفين في مرمى برشلونة الإسباني، خلال لقاء الإياب في الدور قبل النهائي، والتي انتهت برباعية تاريخية للريدز، كما سجّل هدفًا في مرمى توتنهام هوتسبير في نهائي البطولة، الذي انتهى لصالح ليفربول 2- صفر.

ويريد كلوب الحفاظ على القوام الرئيسي لليفربول، في ظل شراسة المنافسة المتوقعة خلال الموسم المقبل، حيث يرغب ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، والدفاع عن لقبه الأوروبي.