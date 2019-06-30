3 لاعبات من منتخب إنجلترا يدخلن عالم المليونيرات بعد التألق في كأس العالم للسيدات

نشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية تقريرًا عن أبرز لاعبات منتخب إنجلترا للسيدات، والذي سيواجه في نصف نهائي كأس العالم فرنسا 2019 حامل اللقب المنتخب الأمريكي، من أجل مقعد في النهائي.

وأكدت الصحيفة أن 3 نجمات من المنتخب الإنجليزي سيفزن بعدة عقود مالية مهمة نتيجة التألق في كأس العالم كما سيصبحن من مليونيرات كرة القدم النسائية، التي تبقى أقل إيرادات مالية من كرة القدم للرجال.

Nice little visit from David Beckham & Harper yesterday… ???????????????????????????????? #ComeOnEngland pic.twitter.com/3tdwmibIdV — Toni Duggan (@toniduggan) June 28, 2019

وركزت الصحيفة على توني دوغان وميلي برايت وإيلين وايت، واللاتي يلعبن في فرق كبرى ويملكن عقودًا مهمة.

وتلعب المهاجمة توني دوغان البالغة 27 عامًا، في برشلونة وتملك عددًا مهمًا من المتابعين على إنستغرام 340 ألف متابعًا، كما تملك عقودًا مع شركات عالمية كشركة نايكي ومرسيدس، كما تستعد للحصول على عقود رعاية جديدة.

كما نشرت النجمة الإنجليزية سابقًا صورًا لها في عطلاتها الصيفية في لوس أنغلوس ودبي وصور برفقة نجوم كرة القدم مثل ليونيل ميسي.

وستحصل كل لاعبة على مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني، بينما تحصل اللاعبتان ميلي برايت، 25 عاما، وأيلين وايت، 30 عاما، والتي سجلت 5 أهداف في النهائيات على مبلغ بمئات الآلاف من الجنيهات من قبل شركة ”أديداس“، الراعية لهما.

وتلعب ميلي برايت لصالح نادي تشيلسي، بينما تلعب إيلين وايت لمانشستر سيتي، وهما من الفرق النسائية المهمة في إنجلترا وتشاركان بشكل دائم في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وازدادت قيمة اللاعبات بعدما وصل عدد متابعي لقاء المنتخب الإنجليزي في ربع النهائي أمام النرويج إلى 7.5 مليون في إنجلترا على شاشة التلفزيون وهو ما أدى لتزايد قيمتهن الإعلانية.