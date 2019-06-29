أمريكا تواجه الهيمنة الأوروبية في قبل نهائي كأس العالم للسيدات

اكتمل عقد المربع الذهبي لكأس العالم للسيدات التي تستضيفها فرنسا بتأهل ثلاثة منتخبات أوروبية لقبل النهائي بالإضافة إلى حامل اللقب المنتخب الأمريكي.

وصعدت منتخبات إنجلترا والسويد وهولندا إلى قبل النهائي وكذلك ضمنت تمثيل أوروبا في مسابقة كرة القدم النسائية في أولمبياد طوكيو العام المقبل.

ونجحت هولندا بطلة أوروبا في إنهاء مغامرة إيطاليا في البطولة بفضل هدفين من ضربتي رأس عبر فيفيان ميديما وستيفاني فان دير.

ثنائية ميديما أفضل لاعبة في المباراة، وفان دير قادت هولندا إلى قبل النهائي لأول مرة في تاريخها في البطولة لتواصل مغامرتها الرائعة.

وستلعب هولندا، التي استحقت الفوز في طقس حار على إستاد هينو، ضد السويد في قبل النهائي بينما ستلعب الولايات المتحدة مع إنجلترا ثالثة النسخة الماضية في كندا 2015.

ولم تتميز هولندا فقط بضربات الرأس لكن بالركلات الثابتة أيضًا حيث أرسلت شريدا سبيتزه تمريرتين من ركلتين ثابتين جاء منهما الهدفان في الشوط الثاني.

انهيار ألمانيا

ورغم أن المباراة التي جمعت ألمانيا والسويد أقيمت في دور الثمانية إلا أن ”الماكينات“ لم تهتز شباكهن قبل مباراة اليوم التي حسمتها السويد بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وهذا هو الفوز الأول للسويد على ألمانيا في بطولة كبرى منذ 1995 بعدما كادت أن تحقق ذلك في كأس العالم 2003 وأولمبياد ريو 2016.

ورغم الهيمنة الأوروبية على الدور قبل النهائي إلا أن الولايات المتحدة تظل المرشحة الأولى للاحتفاظ بلقبها في ظل قوتها الهجومية والدفاعية.

وتلتقي الولايات المتحدة مع إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل الثاني من يوليو/ تموز، وفي اليوم التالي تلعب السويد مع هولندا.