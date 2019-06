3 مشاهد تحسم وجهة بوغبا النهائية.. فهل يتحرك ريال مدريد؟

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، يبدو أنه حسم وجهته النهائية في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن هناك 3 مشاهد تؤكد رغبة بوغبا في العودة مجددًا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد 3 مواسم قضاها في أولد ترافورد.

وتابعت: ”رغم رغبة ريال مدريد الشديدة في ضم بوغبا، إلا أن الأخير يبدو قريبًا من يوفنتوس، بعد أن أكد رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد، في الوقت الذي لا يزال فيه النادي الإنجليزي الكبير متمسكًا باللاعب، ويرفض بيعه، ما يفتح الباب أمام مواجهة مباشرة بين الطرفين قريبًا“.

وتابعت: ”حضر بوغبا حفلاً في مدينة تورينو الإيطالية في مايو الماضي، وخلال الحفل اعترف لزملائه السابقين في يوفنتوس، الذين حضروا الحفل، بأنه يريد العودة إلى البيانكونيري“.

