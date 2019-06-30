3 مشاهد تحسم وجهة بوغبا النهائية.. فهل يتحرك ريال مدريد؟

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، يبدو أنه حسم وجهته النهائية في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن هناك 3 مشاهد تؤكد رغبة بوغبا في العودة مجددًا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد 3 مواسم قضاها في أولد ترافورد.

وتابعت: ”رغم رغبة ريال مدريد الشديدة في ضم بوغبا، إلا أن الأخير يبدو قريبًا من يوفنتوس، بعد أن أكد رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد، في الوقت الذي لا يزال فيه النادي الإنجليزي الكبير متمسكًا باللاعب، ويرفض بيعه، ما يفتح الباب أمام مواجهة مباشرة بين الطرفين قريبًا“.

وتابعت: ”حضر بوغبا حفلاً في مدينة تورينو الإيطالية في مايو الماضي، وخلال الحفل اعترف لزملائه السابقين في يوفنتوس، الذين حضروا الحفل، بأنه يريد العودة إلى البيانكونيري“.

وأكدت الصحيفة أن بوغبا أجرى اتصالاً هاتفيًا مع ماوريسيو ساري، المدرب الجديد ليوفنتوس، الأسبوع الماضي، وأبلغه بأنه يريد الانضمام إلى المشروع الجديد لنادي يوفنتوس.

ونوهت ”آس“ المقربة من إدارة ريال مدريد، إلى دور مينو رايولا في عودة بوغبا إلى يوفنتوس، حيث يتمتع مدير أعمال اللاعب بعلاقات مميزة للغاية مع إدارة اليوفي، على العكس من النادي الملكي، ويعمل رايولا حاليًا مع يوفنتوس على حسم صفقة الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام، ما سيسهم أيضًا في إعادة بوغبا إلى تورينو.

وختمت الصحيفة تقريرها: ”بوغبا يقترب بشدة من يوفنتوس، وهذا يمثل جرس إنذار لريال مدريد كي يتحرك سريعًا، إن أراد الحصول على خدمات اللاعب“.