نيوكاسل يونايتد يعلن رسميًا رحيل المدرب رفائيل بينيتيز

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد في بيان رسمي، أن المدرب رفائيل بينيتيز سيترك النادي بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الجاري.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي، أن النادي قد عمل في الفترة الماضية من أجل تجديد عقد المدير الفني، لكن لم يتوصلوا لاتفاق مع بينيتيز.

ووجه نيوكاسل الشكر للمدرب الإسباني الذي بدأ مهمة تدريب الفريق في العام 2016، بعد أشهر قليلة من الرحيل من ريال مدريد.

وكانت هناك تقارير قد ربطت بينيتيز بالعودة إلى تدريب تشيلسي، بعد رحيل مارويسيو ساري والانتقال إلى تدريب يوفنتوس.

بينما نيوكاسل قد يفكر في تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو كمدرب للفريق بداية من الموسم المقبل، في بداية خطة مجموعة ”بن زايد“ الإماراتية للاستثمار في النادي بعد شرائه بنهاية شهر مايو الماضي.

وكان خالد بن زايد آل نهيان أجرى مفاوضات مع مايك أشلي مالك نيوكاسل من أجل الاستحواذ على النادي خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على دفع 350 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الصحف البريطانية، إن خالد بن زايد قرر عدم التجديد لرافائيل بينيتيز، والاستعانة بمورينيو لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.