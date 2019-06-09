جوزيه مورينيو مستعد لتدريب نيوكاسل حال نجاح الشيخ خالد بن زايد في شرائه

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الأحد، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مستعد لتولي تدريب نادي نيوكاسل يونايتد، حال نجاح الشيخ خالد بن زايد في شراء الفريق.

ويتردد أن الشيخ خالد يقترب من شراء نيوكاسل من مايك آشلي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني.

ويتردد أن الشيخ خالد يريد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أو الفرنسي آرسين فينغر، لخلافة المدرب الحالي، الإسباني رافائيل بنيتيز، الذي ينتهي عقده مع الفريق في 30 يونيو الحالي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن مورينيو أخبر أصدقاءه المقربين أنه يفكر في تدريب نيوكاسل حال ظهرت الفرصة المناسبة.

وفينغر بلا نادٍ منذ انفصاله عن آرسنال، عقب 22 عامًا مع الغانرز، في حين أن مورينيو بلا نادٍ منذ انفصاله عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

واحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019، وقد طالب مدربه بنيتيز إدارة الفريق بتوفير الأموال الكافية للتعاقد مع لاعبين جدد.