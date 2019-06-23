لقطع الطريق على نادي برشلونة.. مانشستر يونايتد يستغل بندًا لتجديد عقد ماركوس راشفورد

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي لاستغلال بند في عقد لاعبه ماركوس راشفورد، لتجديد عقده ومنعه من الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تعمل على استغلال بند في عقد ماركوس راشفورد، ينص على حق النادي في تمديد عقد اللاعب لمدة 12 شهرًا إضافيًا.

وأضافت الصحيفة الشهيرة أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى من خلال هذه الخطوة، إلى وضع حد لأي خطط مستقبلية لراشفورد حال أراد الرحيل عن الفريق.

ونقلت ”صن“ عن مصدر في مانشستر يونايتد قوله: ”سنستغل أفضلية التمديد لعام إضافي في عقده في وقت ما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لن يتم بيعه لأي أحد مهما كانت الظروف رغم أن المفاوضات لا تسير بشكل جيد الآن“.

وأضاف ”نعرف أن هناك اهتمامًا كبيرًا به، هذا واضح، ستكون هناك عروض مغرية أيضًا، نحن واثقون من رغبته في البقاء، لكن يجب أن نتمتع بالحزم ونتوقع أن يتم حل جميع المشاكل العالقة في الأسابيع القليلة المقبلة، أولي جونار سولشاير يريده مركزًا تمامًا على كرة القدم ويريد إنهاء التكهنات بشأنه في أسرع وقت ممكن“.

ويتردد أن راشفورد، البالغ من العمر 21 عامًا، يطالب بالحصول على 350 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد راشفورد، البالغ من العمر 21 عامًا، مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، ما يعني أن مانشستر يونايتد مطالب بتجديد عقده في أسرع وقت؛ لتجنب رحيل اللاعب مجانًا بعد عام من الآن.

ويعيش مانشستر يونايتد وضعًا صعبًا؛ بسبب رغبة النجم الفرنسي بول بوغبا في الرحيل عن الفريق، كما أن مستقبل الحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا غير معروف حتى الآن، كما أن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز يحصل على نحو 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، رغم أنه يقدم مستوى متواضعًا جدًا.

وبزغ نجم راشفورد في فبراير من العام 2016، تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان غال، ليصبح فيما بعد أحد أهم لاعبي مانشستر يونايتد.

وسجل راشفورد 13 هدفًا وصنع 9 في 47 مباراة مع مانشستر يونايتد موسم 2018/2019، ليصل عدد أهدافه مع الفريق الأول حتى الآن إلى 45 هدفًا، فضلًا عن صناعة 26 في 170 مباراة.