لاعبو مانشستر يونايتد يطالبون ببيع بول بوغبا

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، غاضبون من زميلهم الفرنسي بول بوغبا، بعد أن أعلن رغبته في الرحيل عن الفريق.

ووفقًا لصحيفة ”صن“ فإن لاعبي مانشستر يونايتد يعتبرون بوغبا، أحد ألمع المواهب في كرة القدم حاليًا، لكنهم يعتقدون في الوقت ذاته أنه من الأفضل أن يرحل عن الفريق، حتى لا يتأثروا سلبيًا بعدم شعوره بالسعادة معهم.

وأعلن بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، قبل أيام، أنه يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد، وقال إنه يعتقد إن الوقت قد حان لمغادرة الفريق، مع تقارير تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

وأضافت ”صن“ أن نجوم مانشستر يونايتد لا يريدون تعكير صفو عملية إعادة بناء الفريق التي يقودها المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، ويعتقدون أنه من الأفضل أن توافق إدارة النادي على بيع بوغبا.

وتردد في تقارير سابقة أن سولشاير نفسه يريد بيع بوغبا، واستثمار الأموال التي يحصل عليها مانشستر يونايتد في التعاقد مع لاعبين جدد لإعادة بناء الفريق.

ورحب 73% من المشاركين في استطلاع، أجرته صحيفة ”صن“ برحيل بول بوغبا عن مانشستر يونايتد، بعد تصريحاته الأخيرة.

وتسبب بوغبا في ارتباط مانشستر يونايتد بداية الموسم، عندما توترت علاقته بشكل واضح مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث ارتبط حينها بالرحيل إلى برشلونة، قبل أن ينفصل المدرب عن الفريق في ديسمبر الماضي.

وغادر بول بوغبا مانشستر يونايتد مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016، لكن تردد منذ الصيف الماضي أن اللاعب غير سعيد في مانشستر يونايتد.

وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق حتى منتصف العام 2021.