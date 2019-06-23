صامويل إيتو يجدد نصيحته لمحمد صلاح بالانتقال إلى نادي برشلونة

جدد المهاجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو، نصيحته للنجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي، بالانضمام إلى برشلونة الإسباني.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ”BBC“ عن إيتو قوله: ”برشلونة سيكون خطوة أفضل لمحمد صلاح من ريال مدريد“.

وأضاف إيتو ”منحني ريال مدريد فرصة الخروج من قارة أفريقيا، ولكني فضّلت برشلونة، لأنني أعلم أسلوب لعبه، وأراه سيكون مناسبًا أكثر لمحمد صلاح“.

وأردف إيتو ”إذا سنحت لمحمد صلاح فرصة اللعب في الدوري الإسباني، الأفضل في العالم، يجب أن يوقّع لنادي برشلونة“.

واختتم إيتو، البالغ من العمر 38 عامًا ”محمد صلاح لديه الإمكانيات التي تؤهله ليكون من أفضل لاعبي العالم“.

وانضم محمد صلاح، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى ليفربول قبل عامين، قادمًا من روما الإيطالي، وسجل للريدز 71 هدفًا وصنع 29 في 104 مباريات، ونال جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسمين مع الريدز.

وتُوج ليفربول بطلًا لدوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، واحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019.