آرسنال يحدد سعر بيع لوكاس توريرا

كشفت تقارير صحفية، على أن نادي آرسنال لا يمانع في التخلي عن لاعب وسطه الأوروغواياني لوكاس توريرا لصالح ميلان الإيطالي، حال حصل على عرض قيمته 45 مليون جنيه إسترليني.

وانضم توريرا إلى آرسنال الصيف الماضي، قادمًا من سامبدوريا، وأصبح لاعبًا أساسيًا في صفوف الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ يوم السبت، فإن آرسنال سيبيع لاعبه الأوروغواياني مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، في وقت يستعد فيه ميلان لتقديم عرض رسمي تتراوح قيمته بين 31 و36 مليون جنيه إسترليني.

ويهدف آرسنال من خلال هذه الخطوة، إلى تمويل خطته لتعزيز صفوف الفريق هذا الصيف، بعدما منحت إدارة النادي إيمري 45 مليون جنيه إسترليني فقط لشراء لاعبين جدد، إثر الفشل في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان توريرا قد صرح مؤخرًا بأنه مازال يفضل أجواء المعيشة في إيطاليا، رغم إصراره على رغبته في التأقلم على الحياة الإنجليزية.