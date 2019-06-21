أبرز تغريدات تويتر الرياضية: ليفربول وآرسنال يدعمان صلاح والنني وتشيك في تحدٍ جديد مع تشيلسي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، ترصد من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بيتر تشيك: أتطلع إلى تحد جديد مع تشيلسي

حرص بيتر تشيك حارس مرمى نادي تشيلسي السابق على توجيه الشكر للبلوز عبر صفحته الشخصية عقب قرار تعيينه في منصب مستشار التقنية والأداء بنادي تشيلسي، حيث قال اللاعب: ”إنني أتطلع إلى التحدي الجديد وآمل أن أتمكن من استخدام كل معرفتي وخبراتي في كرة القدم لمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل“.

هاري كين يحتفل بعيد زواجه

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورًا له أثناء حفل زفافه على زوجته بمناسبة ذكرى زواجهما وقال اللاعب أعلى الصورة: ”وأخيرا حصلت على الزواج من أفضل صديق لي أحبك“.

آرسنال يدعم النني

حرصت الصفحة الرسمية لنادي آرسنال على توجيه رسالة دعم للاعب الفريق محمد النني والذي يستعد مع المنتخب المصري لمواجهة منتخب زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، حيث وضعت الصفحة صورة للاعب قالت أعلاها: ”محمد ومصر يواجهان زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للكان الليلة وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت إنجلترا“.

ليفربول: حظ سعيد لمو صلاح

فيما نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي صورة لنجم الفريق محمد صلاح الذي يستعد هو وزملاؤه لمواجهة منتخب زيمبابوي اليوم وقالت الصفحة الرسمية: ”حظ سعيد لمو صلاح الليلة، حيث تبدأ مصر الكان الإفريقي ضد زيمبابوي“.

بيرندو لينو حارس آرسنال يعلن زواجه

أعلن بيرندو لينو حارس مرمى نادي آرسنال عبر صفحته الشخصية عن زواجه من صديقته حيث نشر اللاعب صورة له برفقة زوجته ويستعد الحارس لحفل زفافه.

سواريز: حققنا ما نريد أمام اليابان

نشر لويس سواريز مهاجم منتخب أوروغواي صورة من مباراة الأمس التي جمعت بين منتخب بلاده ومنتخب اليابان، والتي نجح فيها المنتخب السماوي في العودة وخطف نتيجة التعادل، حيث قال سواريز: ”لا يمكن أن يفوز هذا ما كنا نريد“.

مبابي في اليابان

نشر اللاعب الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، صورة له على صفحته الشخصية أثناء قضاء عطلته السنوية في اليابان، في الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء حول بقائه في ناديه أو الرحيل لنادي ريال مدريد.

إلياكويم مانجالا: التركيز على بلدي الثمينة

نشر اللاعب الفرنسي اللاعب إلياكويم مانجالا صور له على صفحته الشخصية أثناء التدريبات اليومية استعدادًا للموسم الجديد سواء مع ناديه أو منتخب بلاده وقال اللاعب أعلى الصورة: ”التركيز على بلدي الثمينة“.

كاف: استعد لأكبر حدث في أفريقيا

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيديو غنائي للمطرب المصري حكيم، قبل انطلاق فعاليات كأس الأمم الإفريقية، وعلقت الصفحة قائلة: ”استعد لأكبر حدث في أفريقيا“.

توافد جماهيري مكثف على استاد القاهرة

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم صورة لمدرجات استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، وألقت الصفحة الضوء على التوافد الجماهيري قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.