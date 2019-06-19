برشلونة يحدد سعر بيع ديمبلي إلى ليفربول

أصبح مستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي برفقة نادي برشلونة الإسباني موضع شك كبير، في ظل التقارير التي تشير إلى عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان إلى البارسا، وكذلك اقتراب المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من ”كامب نو“.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين، فإن نادي ليفربول الإنجليزي، المتوَّج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، يرغب بضم ديمبلي إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وأشار الموقع، في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، إلى أن مسئولي برشلونة أعلنوا سعر بيع ديمبلي، بأنه لن يقل عن 110 ملايين يورو، وهو المقابل الذي يستطيع من خلاله مسؤولو الريدز الحصول على خدمات النجم السابق لنادي بروسيا دورتموند الألماني.

ولم ينجح ديمبلي بحجز مقعد أساس له في صفوف برشلونة، رغم أنه ثاني أغلى صفقة في تاريخ البلوغرانا، بعد البرازيلي فيليبي كوتينيو، المنتقل في يناير 2018 من الريدز إلى البارسا.

ويرغب الألماني يورغن كلوب بتدعيم خط هجوم فريقه بصفقة مميزة، في ظل رحيل دانييل ستوريدج عن الفريق، وعدم وجود بدائل مميزة للثلاثي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، في ظل عدم ثبات مستوى البلجيكي ديفوك أوريغي، الذي تألق بنهاية الموسم الماضي، وكان أحد أسباب التتويج الأوروبي.

ويضع كلوب نصب عينيه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، للموسم المقبل، إضافة إلى الدفاع عن لقب دوري الأبطال.