نادي برشلونة يحسم مصير ديمبلي في قمة ثلاثية

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن نادي برشلونة الإسباني سيعقد قمة ثلاثية، اليوم الأربعاء، لحسم مصير نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم، إلى أن القمة الثلاثية ستضم رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، والسكرتير الفني للنادي إريك أبيدال، وموسى سيسوكو، مدير أعمال ديمبلي.

وأضافت: ”مع اقتراب البرازيلي نيمار من العودة إلى برشلونة، ووجود الفرنسي أنطوان غريزمان على الطاولة أيضًا، فإن إدارة برشلونة تبحث عن مخرج اقتصادي لتمويل الصفقتين، وبيع اثنين من نجوم الفريق، وهما البرازيلي فيليبي كوتينيو، والفرنسي ديمبلي، وهما على الترتيب أغلى صفقتين في تاريخ البلوغرانا“.

وأعرب مسؤولو برشلونة مرارًا عن خيبة أملهم في ديمبلي، نتيجة الإصابات المتكررة التي يتعرض لها، إضافة إلى سلوكياته المثيرة للجدل، وتأخيره المستمر عن مواعيد التدريبات، وهو ما منعه من الحصول على مكان أساسي في تشكيل الفريق.

وتابعت: ”يوجد اهتمام من نادي ليفربول الإنجليزي، المتوج بدوري أبطال أوروبا، بالحصول على خدمات ديمبلي، بينما لم يخفِ اللاعب نفسه المشاعر الطيبة التي يحملها للألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليًا، وبروسيا دورتموند سابقًا، حيث كان توخيل أحد أسباب تألق ديمبلي في دورتموند، وانتقاله إلى البارسا لاحقًا“.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن مسؤولي برشلونة سيبحثون مع سيسوكو اليوم ما إذا كانت هناك عروض جادة لضم ديمبلي، وتوقعت أن تكون الجلسة حاسمة لمستقبل اللاعب في ”كامب نو“.