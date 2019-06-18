كوتينيو يرفض الانضمام لمانشستر يونايتد

يبحث البرازيلي فيليب كوتينهو عن طريقة للخروج من برشلونة بعد موسم ونصف الموسم لم يظهر خلالها بالشكل المتوقع، لكنه في الوقت ذاته لا يريد الانضمام إلى أحد أهم منافسي فريقه السابق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينجح الدولي البرازيلي في برشلونة وفشل في التواصل مع جماهير النادي الكتالوني وقرر الرحيل لكن شبكة ”سكاي سبورتس“ ذكرت يوم الثلاثاء أن كوتينيو حذر وكيل أعماله من أنه غير مستعد لمناقشة أي عرض من مانشستر يونايتد.

ويحيط الغموض بمستقبل كوتينيو مع برشلونة وسط تكهنات بالاستغناء عنه لإفساح المجال أمام أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد وبطل العالم مع فرنسا.

ويكن كوتينيو احترامًا كبيرًا لفريق ليفربول ويخشى الانضمام إلى مانشستر يونايتد المنافس التاريخي لفريقه السابق، وبالتالي رفض تمامًا الانضمام إلى قلعة ”أولد ترافورد“.

وأقر كوتينيو، أغلى لاعب في تاريخ برشلونة بعد انضمامه مقابل 165 مليون يورو من ليفربول في مطلع 2018، بأنه عاش ”يومًا سعيدًا جدًّا“ طال انتظاره بعدما سجل ثنائية لمنتخب بلاده في مرمى بوليفا في افتتاح كوبا أمريكا يوم الجمعة الماضي.