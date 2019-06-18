ديجون الفرنسي يصنع الحدث بإعلانه التعاقد رسميًا مع ميسي (صورة)

صنع فريق ديجون الفرنسي الحدث بإعلانه تعاقده مع لاعب يدعى ميسي، وهو ما جعله محط اهتمام عدد من المتتبعين لمعرفة الحقيقة.

ولم يكن الخبر كاذبًا، بل حقيقة، حيث تعاقد الفريق مع لاعب صغير عمره 12 سنة من فريق فيرساي 78 واسمه كاملًا ريان ميسي.

ونشر الفريق صورة تعاقده مع اللاعب الصغير الذي سينضم لأكاديمية الفريق ويحمل رقم ”9“ وعلى قميصه اسمه ”ميسي“.

وقد يصبح اللاعب الصغير نجمًا في المستقبل ويحفظ اسم ميسي في كرة القدم العالمية.

ونزل فريق ديجون إلى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم بعد احتلاله المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى.