استطلاع: جماهير مانشستر يونايتد تطالب بول بوغبا بالرحيل

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة ”سن“ البريطانية رغبة أغلب مشجعي مانشستر يونايتد في رحيل النجم الفرنسي بول بوغبا عن الفريق.

ورحب 73% من المشاركين في الاستطلاع برحيل بول بوغبا عن مانشستر يونايتد، بعد تصريحاته الأخيرة.

وقال بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، إن الوقت ربما حان لخوض تجربة جديدة، في ظل رغبة ريال مدريد الاستفادة من خدماته.

وأشارت صحيفة ”صن“ إلى أن مجلس إدارة مانشستر يونايتد يشعر بالغضب بعد تصريحات بوغبا، في حين يرى عدد من مشجعي الفريق أن بيع اللاعب الفرنسي بمبلغ كبير قد يساعد النادي على إجراء صفقات مهمة، مثل البرتغالي جواو فيليكس والإنجليزي أرون وان بيساكا والسنغالي كاليدو كوليبالي.

وتسبب بوغبا في ارتباط مانشستر يونايتد بداية الموسم، عندما توترت علاقته بشكل واضح مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث ارتبط حينها بالرحيل إلى برشلونة، قبل أن ينفصل المدرب عن الفريق في ديسمبر الماضي.

وغادر بول بوغبا مانشستر يونايتد مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016، لكن تردد منذ الصيف الماضي أن اللاعب غير سعيد في مانشستر يونايتد.

وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق حتى منتصف العام 2021.