تقرير: مانشستر يونايتد يستغل أموال بيع بول بوغبا لضم نجمي نادي برشلونة

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الاستعداد لمرحلة ما بعد الفرنسي بول بوغبا، الذي أعرب علانية عن رغبته بالرحيل عن ”أولد ترافورد“، بعد أن أكد في تصريحات صحفية، يوم الأحد، أنه يريد خوض ”تحدٍ جديد“، بعد 3 مواسم قضاها في صفوف المانيو.

ورغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن إدارة مانشستر يونايتد ترفض رحيل بوغبا، وأكدت أنه ليس للبيع، فإن موقف النادي ضعيف للغاية في هذا الملف، كون عقد اللاعب ينتهي في منتصف عام 2021، وسيكون بيعه الآن ”أفضل الحلول“ من الناحية التسويقية.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن المقابل المالي من بيع بوغبا، سواء لريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي، سيكون حافزًا قويًا لإدارة مانشستر يونايتد في إعادة بناء الفريق، من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على الألقاب المحلية، ثم الأوروبية.

"After this season and everything that happened this season, with my season being my best season as well… I think for me it could be a good time to have a new challenge somewhere else."

Paul Pogba wants OUT of #MUFC! #beINPL pic.twitter.com/SruMElQN66

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2019