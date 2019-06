آرسنال يعين ليونغبرغ مساعدًا جديدًا لأوناي إيمري

قال آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين إنه عيّن فريدي ليونغبرغ لاعب الوسط السابق مساعدًا جديدًا للمدرب الإسباني أوناي إيمري في إطار تغييرات في الجهاز الفني.

وكان ليونغبرغ، الذي عاد العام الماضي إلى آرسنال لتدريب فريق تحت 23 عامًا، جزءًا من ”فريق الأحلام“ الذي فاز بلقب الدوري لآخر مرة في 2004.

وسيقود ستيف بولد مساعد المدرب السابق فريق تحت 23 عامًا على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من يوليو تموز.

وقال آرسنال في بيان ”نشعر بالرضا عمّا أحدثه فريدي من تأثير للمساعدة في تطوير اللاعبين الشبان وقيادتهم للعب مع الفريق الأول. إنه يستحق هذا العرض“.

وأضاف ”إلى جانب مسؤولياته التدريبية الجديدة سيكون فريدي معنيًا في المقام الأول باللاعبين الشبان الذين سينتقلون للعب في الفريق الأول“.

As part of our ongoing strategy to fully develop our young players, we’re making some coaching changes ????

لعب ليونغبرغ مع آرسنال في الفترة من 1998 إلى 2007 وشارك في 325 مباراة وسجل 71 هدفًا. كما تم اختياره أفضل لاعب في الدوري الممتاز في موسم 2001/2002.

وقال ليونغبرغ: ”أشعر بحماس كبير لحصولي على هذه الفرصة لمواصلة المساعدة في التطوير والعمل مع بعض اللاعبين الشبان المتميزين … والعمل إلى جانب أوناي إيمري لمساعدة آرسنال على الفوز بالبطولات“.

وتابع ”أتطلع إلى العمل في هذا الهيكل الجديد ونقل خبرتي ومعرفتي بأسباب تحقيق النجاح على هذا المستوى“.

وسيتم تكليف ليونغبرغ بمساعدة إيمري في إعادة آرسنال إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن فشل النادي في التأهل للمنافسة في أرفع بطولة قارية للأندية للموسم الثالث على التوالي.

وسينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في التاسع من أغسطس.

Thank you for all the kind messages. Can’t wait to get the new season started and help give back to the club that gave me so much @arsenal ❤️

— Freddie Ljungberg (@freddie) June 17, 2019