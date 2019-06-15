آرسنال يكثف محاولاته لبيع مسعود أوزيل

يبحث نادي آرسنال الإنجليزي ومدربه الإسباني أوناي إيمري استغلال فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد وسط توقعات بتحقيق الفريق لخسارة تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني نتيجة فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا والخروج دون لقب هذا الموسم.

ولم تقدم الإدارة مبلغًا كبيرًا للمدرب الإسباني لتغطية سوق الانتقالات ولم تتجاوز الميزانية 45 مليون جنيه إسترليني لكنه يأمل بيع بعض اللاعبين لجني أموال إضافية.

وبحسب صحيفة ”صن“ فإن الألماني مسعود أوزيل يبقى المشكلة الأكبر للفريق لأن مستواه تراجع بشكل كبير ويتقاضى راتبًا خياليًا يبلغ 18،2 مليون جنيه إسترليني وهو من أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويكثف الفريق محاولاته لبيع أوزيل الذي لا يبدو مهتمًا بالرحيل مفضلًا البقاء وتقاضي مبلغ كبير حتى دون أن يلعب.

ولا توجد فرق مهتمة باللاعب الألماني سوى الفرق التركية الكبيرة مثل غالاتا سراي وفنربخشة وبشكتاش، وكلها لا تستطيع دفع مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني المطلوب من آرسنال ولا راتب اللاعب الكبير.

ولا يملك الإسباني أوناي إيمري حلولًا لصرف مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات سوى عبر بيع الدولي الألماني الذي سيكسب الفريق من خلفه التخلص من راتبه الكبير.