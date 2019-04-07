شاهد.. مسعود أوزيل يرمي معطفه على مدرب أوناي إيمري في مباراة آرسنال وإيفرتون (فيديو)

شهدت مباراة آرسنال ومضيفه إيفرتون، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، تصرفًا غريبًا من قِبل النجم الألماني مسعود أوزيل.

وأخرج إيمري لاعبه أوزيل في الدقيقة 75، وأشرك أليكس إيوبي، لكن الكاميرات أظهرت أوزيل وهو يلقي معطفه الذي ارتداه بعدما جلس على مقاعد البدلاء، على مدربه أوناس إيمري.

ولم يبدأ أوزيل أساسيًا في أي مباراة لآرسنال خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي منذ 26 ديسمبر الماضي، قبل مباراة اليوم أمام إيفرتون التي لعبها أساسيًا.

وكانت العلاقة متوترة بين أوزيل ومدربه إيمري لفترة طويلة، قبل أن تتحسن مؤخرًا، لكن تصرف أوزيل اليوم في مباراة إيفرتون، قد يعيد العلاقة بين الطرفين إلى المربع الأول.

وشارك أوزيل في 26 مباراة فقط الموسم الحالي مع آرسنال في جميع المسابقات، (1750 دقيقة)، بواقع 19 في الدوري الإنجليزي، و6 في الدوري الأوروبي، ومباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل في جميع المباريات 5 أهداف وصنع 3.

وتجمد رصيد آرسنال عند 63 نقطة في المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بالنسبة لمسعود أوزيل تصرفه جدًا خاطئ ولا يمت للاحتراف بصلة بتاتًا.. مهما كانت الخلافات مع إيمري فعمل مثل هذا الأمر يدل على خلل في شخصية اللاعب وعدم احترافيته.. أوزيل لاعب أحبه على المستوى الشخصي كثيرًا، لكن يجب أن يراجع نفسه، مستواه سيئ.. وتصرف مثل هذا يخلق توترًا غير مبرر أبدًا.. pic.twitter.com/V3tPSv9mXA — Prof Fares (@FaresSagga) ٧ أبريل ٢٠١٩

أوزيل أثناء المشادة بين إيمري وطاقم إيفرتون

pic.twitter.com/o621XGP5z9 — PremierLeagueWorld (@EPLworld) ٧ أبريل ٢٠١٩

أوزيل يرمي الجاكيت على طاقم تدريب إيفرتون.

pic.twitter.com/vQrDrydXdh — حصريات ارسنال | AFC (@al_arsenal) ٧ أبريل ٢٠١٩