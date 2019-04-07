أوناي إيمري يكشف سبب خسارة آرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يعتقد المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي آرسنال، أن افتقاد فريقه للتوازن بين الناحيتين الدفاعية والهجومية، تسبب بشكل رئيسي في الخسارة 0/1 أمام إيفرتون، الأحد، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وفشل آرسنال في تعويض تأخره بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة، سجله فيل جاجيلكا، لتصبح أحلام الغانزر في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في خطر.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن أوناي إيمري قوله بعد المباراة: ”في الشوط الثاني احتجنا لأمور مختلفة من المباراة، ولهذا قمت بتغيير بعض الأمور وكنا أفضل من الناحية الهجومية“.

وأضاف ”نحتاج للتوازن، في الشوط الأول كنا جيدين دفاعيًا لكننا احتجنا لأمور أكثر من الناحية الهجومية، في الشوط الثاني كنا أحسن هجوميًا بعكس الدفاع، المباراة كانت متطلبة وليس باستطاعتنا تغيير النتيجة النهائية“.

وواصل المدرب الإسباني ”نعرف أننا كنا بحاجة للتحلي بقوة وصلابة أكبر، وأن نكون أكثر تنافسية، بعد النتيجة السيئة في الشوط الأول غيّرنا بعض الأمور في الدفاع، وهذا منحنا خيارات أفضل هجوميًا لكننا لم نجد طريق المرمى، ولو سجلنا لكان سيغيّر ذلك مجرى المباراة، لكننا دفاعيًا استقبلنا فرصًا أكبر من الشوط الأول“.

من جهته عبّر بيرند لينو، حارس مرمى آرسنال عن خيبة أمله من خسارة فريقه، وقال في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”إنها نتيجة مخيبة، لعبنا بشكل مقبول، لكن لم تسنح لنا العديد من الفرص.. تلقينا هدفًا بالحظ في بداية المباراة، من رمية تماس، وكان صعبًا علينا أن نلعب أمام دفاع عميق“.

وأضاف: ”الهدف المبكر كان مناسبًا لإيفرتون، إذا استمرت المباراة بتعادل سلبي لوقت أطول، فإن المهمة كانت ستصبح أسهل بالنسبة لنا“.

وأردف الحارس الألماني: ”في الشوط الثاني، سنحت لإيفرتون بعض الفرص من المرتدات.. يتوجب علينا تحسين طريقة لعبنا، وخلق الفرص أمام فرق تلعب بعمق في الخط الخلفي، لأنني أعتقد أننا سنمر بالأمر ذاته، في المباراة المقبلة أمام واتفورد“.

وعن فشل آرسنال في تحقيق نتائج جيدة خارج ملعبه قال لينو: ”لا أعرف لأكون صادقًا، لكننا ما زلنا في موقف جيد.. نواصل العمل بجد، ونحاول اللعب بأسلوبنا“.