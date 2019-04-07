ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز إيفرتون على آرسنال (صورة)

حقق إيفرتون فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 على منافسه أرسنال الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي جعبته 82 نقطة من 33 مباراة، في حين يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني ويملك 80 نقطة، ولعب 32 مباراة.

ويأتي توتنهام في المركز الثالث وحصد 64 نقطة من 32 مباراة، ويملك آرسنال 63 نقطة من 32 مباراة في المركز الرابع.

ويقبع تشيلسي في المركز الخامس بعدما حصد 63 نقطة من 32 مباراة، مقابل 61 نقطة لمانشستر يونايتد من 32 مباراة في المركز السادس.

1. ليفربول، 82 نقطة، من 33 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 80 نقطة (32 مباراة).

3. توتنهام، 64 نقطة (32 مباراة).

4. آرسنال 63 نقطة، (32 مباراة).

5. تشيلسي، 63 نقطة، (32 مباراة).

6. مانشستر يونايتد، 61 نقطة (32 مباراة).