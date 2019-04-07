إيفرتون يهزم آرسنال في الدوري الإنجليزي ويوجه ضربة لأحلامه الأوروبية (فيديو)

اقتنص إيفرتون فوزًا ثمينًا وصعبًا على ضيفه آرسنال بنتيجة 1/0، الأحد، لحساب الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك.

وسجل فيل جاغيلكا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة العاشرة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وثأر إيفرتون لنفسه من آرسنال، بعد أن فاز الغانرز 2/0 في مباراة الذهاب.

ورفع الفوز رصيد إيفرتون إلى 46 نقطة ليقفز إلى المركز التاسع، في حين تجمد رصيد آرسنال عند 63 نقطة في المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة من 33 مباراة، مقابل 80 نقطة لمانشستر سيتي في المركز الثاني لكن من 32 مباراة.

ويأتي توتنهام ثالثًا وفي رصيده 64 نقطة من 32 مباراة، ثم آرسنال وحصد 63 نقطة من 32 مباراة.