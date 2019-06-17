رئيس ديربي كاونتي: تشيلسي لم يطلب التعاقد مع فرانك لامبارد

قال ميل موريس رئيس نادي ديربي كاونتي إنه لم يتلقَّ عرضًا من تشيلسي للتعاقد مع المدرب فرانك لامبارد.

وتتحدث تقارير إنجليزية عن اقتراب إدارة تشيلسي من التعاقد مع لامبارد، لتولي تدريب البلوز، بعد انتقال المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري إلى يوفنتوس.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن موريس قوله: ”أوضحنا للجميع أننا نريد الاحتفاظ بلامبارد في النادي على المدى الطويل“.

وأضاف: ”إذا كان تشيلسي يرغب في التعاقد مع فرانك، فعليه تقييد عرض لتحقيق ذلك. غير ذلك سنواصل بذل قصارى جهدنا للمضي قدمًا في خططنا للموسم المقبل“.

وغادر ساري، البالغ من العمر 60 عامًا، تشيلسي بعد موسم واحد، قاده فيه للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي والتتويج ببطولة الدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة ”صن“ أن لامبارد يرغب في تعيين الأسطورة الإيفواري ديديه دروغبا المحبوب من طرف جماهير تشيلسي وزميله السابق كمدرب مساعد للفريق.

وشارك لامبارد ودورغبا معًا في تشيلسي في 300 مباراة، وأسهما في 58 هدفًا بطريقة مشتركة، حيث سجل دروغبا 34 هدفًا بمساعدة لامبارد، في حين سجل لامبارد 24 هدفًا بمساعدة دروغبا.