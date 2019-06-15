تقارير: فرانك لامبارد يريد تعيين ديديه دروغبا مساعدًا له في تشيلسي

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية عن المهام التي تنتظر أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد حين يتم تعيينه مدربًا جديدًا للبلوز، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي سيرحل لتولي مهمة تدريب يوفنتوس.

وبحسب الصحيفة، فإن مدرب ديربي كاونتي سيصبح بإمكانه قانونيًا تدريب تشيلسي في الأيام المقبلة، حيث يحصل على دبلوم مدرب ورخصة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويبقى أهم القرارات التي تنتظر فرانك لامبارد هو طاقمه الفني حيث يبقى عليه حسم مصير جيانفرانكو زولا مساعد ماوريسيو ساري السابق وأحد قدماء الفريق الإنجليزي والذي يرغب في البقاء.

ويرغب فرانك لامبارد في تعيين الأسطورة الإيفواري ديديه دروغبا المحبوب من طرف جماهير تشيلسي وزميله السابق كمدرب مساعد للفريق.

ودافع دروغبا بقوة عن تعيين فرانك لامبارد مدربًا لتشيلسي واعتبره مؤهلًا للنجاح كمدرب بعد نجاحه في مهمته كمدرب لديربي كاونتي حيث كان قريبًا من الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يعتبر دروغبا مقربًا من مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش، وهو ما يساعد لامبارد في مهمته بتعيينه في الطاقم الفني.

وشارك لامبارد ودورغبا معًا في تشيلسي في 300 مباراة، وأسهما في 58 هدفًا بطريقة مشتركة، حيث سجل دروغبا 34 هدفًا بمساعدة لامبارد، في حين سجل لامبارد 24 هدفًا بمساعدة دروغبا.