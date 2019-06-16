تقارير: محمد صلاح رفض عرضين من يوفنتوس وريال مدريد لمغادرة ليفربول

كشفت تقارير صحفية، يوم الأحد، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، رفض عرضين لمغادرة الريدز في الصيف الحالي.

الجناح المصري واصل تألقه بقميص الريدز في موسمه الثاني في الأنفيلد وتمكن من الحصول على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن ريال مدريد ويوفنتوس رغبا في الحصول على خدمات صلاح، وتقدما بعرضين بلغت قيمة كل منهما 150 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مساعدة ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ومعاملته كبطل داخل قلعة ”الريدز“ وراء شعور صلاح بأن هذا التوقيت سيكون خاطئًا لو فكر في مغادرة ”أنفيلد“.

وأفادت الصحيفة بأن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، كان على علم بالعرضين وشارك في مناقشتهما مع إدارة الريدز.

وأوضحت أن السنغالي ساديو ماني، شريك صلاح في هجوم الريدز، تلقى هو الآخر عروضًا من أندية كبرى، ولكنه أعلن -أيضًا- أنه سعيد بالبقاء.