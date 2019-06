أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. حارس نادي ليفربول مع مولوده الجديد.. و“فيفا“ تهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم، أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

”فيفا“ تهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

احتلفت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بعيد ميلاد النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، وعلّقت:“فرعون الأجنحة، الملك المصري الوحيد محمد صلاح، عيد ميلاد سعيد لنجم الفراعنة“.

حارس ليفربول مع مولوده الجديد

نشر إليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له، مع زوجته في المستشفى بعد قدوم مولوده الجديد، والذي أطلق عليه اسم ماتيو، وعلق اللاعب على الصورة قائلًا:“أمس ولد طفلي الثاني، مرحبًا بك ماتيو، نحن نحبك كثيرًا 14/06/19″.

يوفيتش خلال لقاء خاص مع قناة ريال مدريد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني لقاء تلفزيونيًا على قناة النادي مع لوكا يوفيتش، والذي انضم منذ أيام قليلة إلى صفوف النادي الملكي، وكتبت الصفحة أعلى الفيديو:“يخبرنا لوكا عن دوافعه وأحلامه باستخدام القميص الأبيض“.

ويليان أنهينا الخطوة الأولى

نشر اللاعب البرازيلي ويليان صور له أثناء مشاركته منتخب بلاده أمام منتخب بوليفيا، في اللقاء الأول لمنتخب السامبا في بطولة كوبا أمريكا، وكتب اللاعب أعلى الصورة:“اتخذت الخطوة الأولى“.

لاعب البرازيل يدافع عن ميسي

نشرت صفحة اللاعب الأرجنتيني ليو ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، تصريحات داني ألفيش لاعب منتخب البرازيل والذي قال فيها:“ميسي موجود لإحداث فارق، لا يفعل كل شيء وحده، الأرجنتين لن تفوز أبدًا دون مساعدة الآخرين له“.

بوغبا في مهمة خاصة للمحافظة على البيئة

نشر بول بوغبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورًا له أثناء قضاء إجازته في الصين، وقيامه بمشاركة بعض المهتمين بنظافة الشواطئ، وكتب اللاعب أعلى الصور:“هل تعلم أنه خلال 20 عامًا قد تكون هناك كمية من البلاستيك أكثر من الأسماك في البحر؟، انضممت اليوم إلى مجتمع الجري في شنغهاي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية محيطاتنا في جميع أنحاء العالم“.

Do you know in 20 years there may be more plastic than fish at the sea? Today I joined the running community in Shanghai to take action to protect our oceans in the #RunForTheOceans worldwide movement. #PPAsiatour @adidas @adidasfootball pic.twitter.com/I1fxGKWwLG

— Paul Pogba (@paulpogba) June 15, 2019